18-12-2020, Bron Rtvnoord.nl & Archief beelden: Joey Lameris - 112Groningen.nl

Celstraf voor student die fietsenzaak in Groningen probeerde te overvallen

Groningen - Voor een mislukte overval op een fietsenzaak aan het Schuitendiep in Groningen is een 21-jarige student veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden. Dat schrijft rtvnoord.nl