Nieuwe droneregels: Vliegen in de EU en ruimte voor innovatie

Landelijk - Vanaf 31 december 2020 gelden in de Europese Unie voor alle dronevliegers dezelfde regels. Dat geeft duidelijkheid en maakt het makkelijker om met een drone in de EU te vliegen.

Het wordt steeds drukker in de lucht. Om ervoor te zorgen dat vliegen met een drone ook in de toekomst veilig is, gaan de regels veranderen. Voor mensen die voor recreatief gebruik met een zwaardere drone (>250 gram) of drone met camera willen vliegen, geldt dat ze zich net als mensen die een drone hebben voor professioneel gebruik moeten registreren bij de RDW, een kennistest over de regels moeten afleggen en een vliegbewijs moeten halen bij een vliegschool.



Voor het vliegen met een lichtere drone (<250 gram) zonder camera is geen registratie en vliegbewijs nodig. Voor deze vliegers geldt dat ze niet mogen vliegen boven mensenmenigten, woonwijken en rond vliegvelden. Vliegen boven mensen en bebouwing is onder voorwaarden toegestaan als de dronebezitter opgeleid is en over de juiste papieren beschikt.





Innovatie

Het gelijktrekken van de droneregels in de EU betekent dat professionals meer ruimte krijgen om met drones te werken. In verschillende beroepen wordt steeds meer gebruik gemaakt van drones. De onbemande vliegtuigjes vormen een innovatieve aanvulling en zorgen ervoor dat bestaande werkwijzen efficiënter en duurzamer kunnen worden uitgevoerd. Denk aan inspecties met drones op moeilijk bereikbare plekken zoals daken en bruggen, toezicht op verlaten bedrijventerreinen of bij incidentmanagement in het verkeer, metingen van zwaveluitstoot en zoek- en reddingsacties.



Ook film- en televisiemakers maken vaak gebruik van drones. De nieuwe regelgeving maakt de verschillende toepassingen van drones door professionals eenvoudiger en geeft meer ruimte voor testen en experimenten met nieuwe toepassingen, zoals een proef met medicijnbezorging tussen ziekenhuizen in Meppel en Zwolle.

