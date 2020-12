18-12-2020, Bron Oogtv.nl & Archief beelden: Joey Lameris - 112Groningen.nl

Papier- en textielcontainers worden vanaf maandag verwijderd voor jaarwisseling in Groningen

Groningen - Vanaf maandag 21 december verwijdert de gemeente Groningen alle bovengrondse papier- en textielcontainers. Ook de ondergrondse papier- en textielcontainers in de gemeente gaan dicht tijdens de jaarwisseling. Dat schrijft oogtv.nl

De ondergrondse papiercontainers worden vanaf maandag 28 december afgesloten voor de veiligheid tijdens oud en nieuw. Inwoners kunnen dan geen oud papier of textiel inleveren bij deze containers.



De gemeente roept inwoners op om geen oud papier of textiel neer te zetten bij afgesloten containers of op de plek van verwijderde containers. Ook raadt de gemeente inwoners aan om andere afvalcontainers tijdens de jaarwisseling achter het huis of binnen neer te zetten om vernieling te voorkomen.



De bovengrondse containers worden uiterlijk 11 januari teruggeplaatst. Op zaterdag 2 januari gaan de ondergrondse containers weer open.