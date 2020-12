18-12-2020, 112Groningen.nl & Ambulancezorg Groningen

Nieuwe doktersdienstvoertuigen in provincie Groningen

Groningen - Vanaf half januari gaat de Doktersdienst Groningen nieuwe doktersdienstvoertuigen in gebruik nemen.

Je kunt de nieuwe dienstvoertuigen vanaf dan ’s avonds, ’s nachts en in het weekend in de provincie tegenkomen, wanneer de huisartspraktijken gesloten zijn.



Het grootste verschil ten opzichte van de vorige dienstvoertuigen is de kleur van de striping. De kleur rood is veranderd naar groen/geel. Dat heeft te maken met nieuwe regels.





De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.