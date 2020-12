18-12-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Getuigen gezocht van een aanrijding op Oostelijke ringweg

Groningen - Gisterochtend, donderdag 17 december, omstreeks 09.50 uur, heeft er op de Noordzeeweg - N370, in de richting van de Noordelijke ringweg nabij de brug over het van Starkenborghkanaal, een ongeval plaatsgevonden.

Twee voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Eén van de betrokkenen is na het ongeval doorgereden, terwijl de andere betrokkene met forse schade achterbleef. De politie Groningen is inmiddels een onderzoek gestart naar de persoon die is doorgereden bij de ongeval.





In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen van het ongeval. Was u getuige, heeft u dashcam beelden of was u zelf betrokken bij dit ongeval? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020349400.