18-12-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Woonzorgcomplex tijdelijk ontruimd vanwege mogelijke gaslekkage

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagmiddag omstreeks twintig voor vier gealarmeerd voor een melding van een mogelijke gaslekkage in een woonzorgcomplex van Martinizorg aan de Savornin Lohmanlaan in de wijk Helpman.

De bedrijfshulpverlening had uit voorzorg het woonzorgcomplex ontruimd daardoor stonden zo'n twintig mensen tijdelijk op straat. Toen de brandweer ter plaatse kwam gingen zij meteen op verkenning in het pand. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse en had de weg afgesloten vanwege het mogelijke gevaar. Ook werden omstanders door agenten op afstand gehouden.





Brandweerlieden hebben in het desbetreffende pand meerdere metingen verricht. Uit deze metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen of gassen werden geconstateerd. Wat de uiteindelijke oorzaak van de gas-/ vreemde lucht is geweest, is vooralsnog onbekend.





Na ongeveer een half uur konden de bewoners weer terugkeren naar hun woningen en werd de afzetting opgeheven door de politie. Bij het incident raakte verder niemand gewond.