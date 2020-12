18-12-2020, DitisRoden.nl/Roel Lubbers

Fietser licht gewond bij ongeval in Roden

Roden - Vrijdagmiddag omstreeks 14:45 uur kregen de hulpdiensten een melding van een ongeval met letsel aan de Westerstraat in Roden. De politie en de ambulancedienst gingen met spoed die kant op.

Ter plaatse betrof het ongeval tussen een fietser en een auto. Waarschijnlijk ging het hierbij om een voorrangsfout. De fietser raakte licht gewond en is in de ambulance onderzocht op letsel. Het is niet bekend of de fietser mee moest naar het ziekenhuis.