18-12-2020, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Scooterrijder ten val in Leek

Leek - Een scooterrijder is vrijdagmiddag rond half 6 door onbekende oorzaak onderuit gegaan op de oversteek ter hoogte van de Auwemalaan en de Windsingel.

Politie en ambulance zijn met spoed ter plaatse gekomen waarna de jongen in de ambulance is behandeld aan zijn verwondingen. De politie heeft de gemeente ingeschakeld voor het opruimen van een behoorlijke hoeveelheid brandstof dat op het fietspad terecht is gekomen. Of de jongen voor controle naar het ziekenhuis moest is niet bekend.