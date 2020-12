18-12-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & 70 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

Landelijk - Het RIVM meldt 12028 nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 86 nieuwe ziekenhuisopnames, En 85 nieuwe doden gemeld.

Week: Totaal afgelopen 7 dagen 70228 COVID-19 besmettingen, 551 nieuwe ziekenhuisopnames, En 441 overleden.

Regio en stad



Het aantal corona-besmettingen in de gemeente Groningen is sinds donderdagochtend toegenomen met zeventig infecties. Dat blijkt uit cijfers het de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vrijdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 201 positieve tests afgenomen.

Computerproblemen

Volgens de GGD-GHOR zijn de besmettingscijfers vertekend. Door problemen met het computerprogramma HPZone waren de besmettingscijfers de afgelopen dagen een stuk hoger, omdat besmettingen die tussen zondag en dinsdag werden geregistreerd bij de cijfers van woensdag en donderdag zijn opgeteld. In totaal gaat dat om zo’n 6000 tests in heel Nederland. Meldt Oogtv.nl.

De gemeente en de provincie

De 70 nieuwe besmettingen in de gemeente Groningen zijn er daarom 45 minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. In totaal zijn nu 5376 inwoners van de gemeente besmet geraakt met het coronavirus sinds de uitbraak van de pandemie. 42 inwoners van de gemeente Groningen zijn sindsdien opgenomen geweest in een ziekenhuis. Tien mensen uit de gemeente overleden aan het virus.

In de rest van de provincie werden sinds donderdagochtend 201 nieuwe infecties vastgesteld, 24 minder dan gisteren. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld of nieuwe overlijdens geregistreerd in de gehele provincie.