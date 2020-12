18-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Kop-staart botsing op de N386 bij Hoogezand

Hoogezand - Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag omstreeks 14:55 uur op de N386 bij Hoogezand zijn twee auto's in botsing gekomen.

Er onstond een kop-staart botsing vlak voor de stoplichten. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Eén bestuurder werd nagekeken door het ambulancepersoneel in de ambulance. Het is onduidelijk of de bestuurder mee moest naar het ziekenhuis.Beide voertuigen raakten bij het ongeluk zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de voertuigen te bergen.De toedracht van het ongeluk is niet bekend. De politie zal daar onderzoek naar gaan doen. Vanwege ongeluk was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer.