18-12-2020, wijkagent_ellen Instagram

100kg vuurwerk en hennepkwekerij aangetroffen

Zuidlaren - Donderdag heeft de politie dankzij een anonieme tip, in Zuidlaren ongeveer 100 kg aan professioneel vuurwerk in beslag genomen. Dit lag opgeslagen in een schuurtje naast de woning middenin een woonwijk.

Ook werd er een kleine hennepkwekerij aangetroffen. De verdachte is aangehouden, het onderzoek loopt.



Zwaar vuurwerk veroorzaakt ieder jaar letsel, angst en schade. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een risico. Je zult maar naast iemand wonen die dit in huis heeft opgeslagen!

Voor het aanpakken hiervan heeft de politie jullie hulp ook nodig.

Laat het weten als je het idee hebt dat er iemand in je omgeving illegaal vuurwerk heeft. Neem contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (gratis)