17-12-2020, Ruben Huisman, Thijs Huisman, Robin Feunekes- 112Groningen.nl

Auto rolt water in bij jachthaven Midlaren (video)

Midlaren - Donderdagavond rond 19:00 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen van een voertuig te water bij een jachthaven in Midlaren.

Ter plaatse bleek een auto in het water te drijven. De eigenaar van het voertuig was vergeten de handrem erop te zetten. Daardoor was zijn voertuig vanaf de parkeerplaats via de trailerhelling te water geraakt. Omstanders hebben nog geprobeerd de auto uit het water te krijgen, daarbij liepen ze een nat pak op.Een berger zal ter plaatse gaan komen en bekijken hoe die de auto uit het water gaat halen. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. De auto ligt ver van de kant af.Video: