17-12-2020, Bron Rijksoverheid.nl

Volle inzet op campagne ‘Aandacht voor elkaar’

Landelijk - Het coronavirus vraagt veel van de maatschappij en van de mentale weerbaarheid van alle Nederlanders. Zeker nu Nederland weer in lockdown is en de feestdagen voor de deur staan, proberen veel mensen daarom nu extra naar elkaar om te zien.

Door heel het land ontstaan acties waarbij mensen elkaar helpen met klusjes, op afstand contact leggen met mensen die eenzaam zijn of gewoonweg iets aardigs voor elkaar doen. Het kabinet wil dat soort initiatieven extra ondersteunen. Met de campagne ‘Aandacht voor elkaar’ biedt het kabinet een platform voor bijzondere verhalen van mensen die door corona of door de coronamaatregelen zijn geraakt, en voor de inspirerende initiatieven die door het hele land zijn ontstaan.



Corona raakt ons op alle fronten. Mensen die ziek worden of een dierbare verliezen. Ondernemers die harde klappen krijgen. Mensen die hun baan verliezen. Jongeren die beperkt worden in alles wat belangrijk is als je jong bent. Mensen die eenzaam zijn. Corona is daarmee een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk slopend kan zijn.





Ruimte voor bijzondere verhalen

Met ‘Aandacht voor elkaar’ wil het kabinet steun geven aan de vele initiatieven rond corona zijn ontstaan. Op de website aandachtvoorelkaar.nl worden initiatieven van klein tot groot verzameld. Iedereen kan zijn initiatief via de website aanmelden of zijn persoonlijke verhaal delen. Die verhalen worden vervolgens weer gedeeld via social media en andere kanalen. Zo hebben we aandacht voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. De vele mooie initiatieven en acties kunnen daarbij een inspiratie vormen om elkaar te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen, ook op anderhalve meter afstand. Nu de donkerste dagen van het jaar zijn aangebroken en we in lockdown zijn, is dat extra belangrijk.



Tijdens zijn toespraak op maandag 14 december riep minister-president Rutte ook op om juist nu, binnen alle beperkingen, oog te houden voor mensen die het zwaar hebben: “Aandacht voor elkaar helpt ons door deze ellendige periode heen te komen,” zei hij.





Tv-uitzending

In een speciale tv-uitzending besteedt omroep MAX donderdagavond aandacht aan mensen die initiatieven ondernemen om wat extra aandacht te hebben voor elkaar en de decembermaand zo voor iedereen wat leuker en aangenamer te maken. En er zijn mensen te gast die hun persoonlijke verhaal rondom corona delen: mensen die met corona te maken hebben gehad in hun persoonlijk leven of een zwaar jaar hebben gehad als gevolg van de coronamaatregelen.



De uitzending is op donderdag 17 december vanaf 21:25 uur te zien op NPO1 en is terug te kijken op NPO Start.