17-12-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & 340 besmettingen in provincie

Landelijk - Het RIVM meldt 12844 nieuwe COVID-19 besmettingen. Er zijn 97 nieuwe ziekenhuisopnames, En 77 nieuwe doden gemeld.

Totaal afgelopen 7 dagen 67100 COVID-19 besmettingen, 524 nieuwe ziekenhuisopnames, En 422 overleden.

Regio

Het aantal coronabesmetting in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 115 toegenomen. Dat blijkt donderdagmiddag uit de laatste cijfers van het RIVM. In de provincie werden nog eens 225 nieuwe infecties vastgesteld. Zegt Oogtv.

De 115 nieuwe infecties zijn er zes minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. Ook werd een inwoner van de gemeente geregistreerd als opgenomen in een ziekenhuis. In totaal zijn nu 42 inwoners van de gemeente Groningen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis sinds de uitbraak van het virus in maart.

In de rest van de provincie werden 225 nieuwe besmettingen vastgesteld, zestig meer dan in de periode tussen dinsdag- en woensdagochtend. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in Midden-Groningen (33). Twee inwoners van de gemeente Pekela werden opgenomen in een ziekenhuis.

Drie inwoners van de provincie werden gemeld als overleden aan het coronavirus. De overledenen komen uit de gemeenten Midden-Groningen (1) en Westerwolde (2).