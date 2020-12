17-12-2020, Dennie Gaasendam/ DG-Fotografie

Automobilist ramt lantaarnpaal midden in centrum Veendam

Veendam - Een ongelukkig moment donderdag voor een automobilist in Veendam. De man reed over de parkeerplaatsen op het Kerkplein in de Parkstad en zag hierbij een lantaarnpaal volledig over het hoofd.