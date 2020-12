17-12-2020, 112Groningen.nl & Twitter: Weginspecteur Jeroen

Gestrande vrachtwagen zorgt voor file op de westelijke ringweg in Groningen

Groningen - Een gestrande vrachtwagen heeft op de westelijke ringweg in Groningen donderdagmiddag voor een file gezorgd.

De vrachtwagen blokkeert een rijstrook vlakbij een verkeersregelingsinstallatie. Daardoor is er een file ontstaan.



Rijkswaterstaat is ter plaatse om het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen en om het incident te beveiligen. Een berger is onderweg en gaat de vrachtwagen afslepen.





