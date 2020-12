17-12-2020, Martin Nuver 112Gr.

Groningen is `s avonds rustiger dan ooit & Kerstgroet

Groningen - Normaal moet de binnenstad bruisen in kersttijd, maar de laatste dagen is het rustig. Op de Grote Markt en de Vismarkt en in de Herestraat lopen soms wat mensen om even in beweging te blijven.