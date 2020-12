16-12-2020, Twitter politie

Onderzoek gedaan naar mondkap filmpje op social media

Groningen - De politie in de stad Groningen heeft woensdag onderzoek gedaan naar een filmpje dat op verschillende (sociale)media was geplaatst.

Hierop is te zien dat een man zonder verplicht mondkapje een supermarkt binnenloopt. Hij bedreigt een medewerker als hij hierop wordt aangesproken. Er is met de medewerker gesproken en daaruit blijkt dat hij op de hoogte was van de actie van de man. De medewerker werd door de situatie overrompeld, maar voelde zich niet bedreigd. Hij doet geen aangifte. Het filmpje is door de man in scène gezet.

De man heeft bezoek gehad van de politie. Het gedrag is onacceptabel en beneden peil. Hij is hierop aangesproken.

Daarnaast is er nog een filmpje opgedoken waarin dezelfde man te zien is met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Dit is een ouder filmpje. De man is daarvoor destijds aangehouden, verhoord en er is proces-verbaal opgemaakt. Het bleek te gaan om een balletjespistool en is in beslag genomen.