Auto belandt in greppel aan de N372 in Roden

Roden (Dr.) - Woensdagmiddag rond 16:15 uur is een automobilist de greppel ingereden naast de N732 op de Noordholt in Roden.

Gelukkig zijn de bestuurders ongedeerd uit de auto gekomen. De politie kwam met drie auto's hulp verlenen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Een berger heeft de auto geborgen.