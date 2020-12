16-12-2020, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Botsing op kruising N372 met de Dwazziewegen in Roden

Roden - Woensdagmiddag heeft er op de kruising Noordholt (N372) met de Dwazziewegen in Roden een aanrijding plaats gevonden.

Twee auto's waren hier op elkaar gebotst nadat een automobilist zomaar af sloeg de rijbaan over. De andere automobilist kon het voertuig niet meer ontwijken en botste er tegenaan. Politie en ambulance zijn met spoed ter plaatse gegaan. Eén bestuurder is in de ambulance gecontroleerd op letsel maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.



Een berger heeft de beide zwaar beschadigde voertuigen afgesleept.