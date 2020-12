15-12-2020, Bron Rtvnoord.nl & Archief foto's - 112Groningen.nl

OM eist 240 uur werkstraf tegen stadjer(48) voor poging tot doodslag

Groningen - Een 48-jarige man uit Groningen moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Hij zou zich bijna drie jaar geleden schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag. Dat schrijft Rtvnoord.nl

De drie mannen waren onder invloed van alcohol, toen er ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer ontstond. Na wat duw- en trekwerk zette de verdachte hem uit zijn huis. Maar het slachtoffer kwam terug en zette zijn voet tussen de deur en kon toch weer binnenkomen.



In elkaar gezakt op straat

Na het steekincident belde het slachtoffer met de andere bezoeker, die nog in het appartement aanwezig was. Hij vroeg hem 112 te bellen. Daarna stapte het slachtoffer op de fiets en reedweg.





In het ziekenhuis bleek de man een klaplong en een scheur in zijn longslagader te hebben. Zonder acute hulp zou hij zijn overleden, stellen deskundigen.





Met vleesmes naar de deur

De verdachte ontkent dat hij het slachtoffer heeft gestoken. Hij had hem de deur gewezen en was daarna gaan koken.





De verdachte zou op 31 maart 2018 in zijn flat aan de Granietstraat in de wijk Vinkhuizen een van zijn gasten met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer was die middag samen met nog een andere man bij hem thuis.