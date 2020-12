15-12-2020, ingezonden mededeling

Drie veel voorkomende fouten bij het isoleren van een dak

Groningen - Het isoleren van een dak kan op een aantal manieren. Welke methode jij het beste kunt gebruiken hangt onder meer van de vorm van je dak af.

Een plat exemplaar kan alleen vanaf de buitenkant geïsoleerd worden terwijl een hellend dak van binnen en buiten geïsoleerd kan worden.

Dit kun je zelf doen, al kan het slim zijn om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Door dit te doen weet je zeker dat de onderstaande fouten niet gemaakt zullen worden bij de dakisolatie.

Verkeerd type isolatie

Er zijn heel wat isolatiematerialen waar je gebruik van kunt maken bij het isoleren van een dak. Hierbij kun je onder meer denken aan pir isolatie platen, maar ook aan losse isolatievezels van cellulose en gespoten PUR. Je moet je desondanks niet blind staren op het materiaal met de beste isolatiewaarde. Door dit te doen kies je mogelijk voor het verkeerde type isolatiemateriaal voor je dak.

Hierdoor zal het minder renderen dan een isolatiemateriaal dat correct geplaatst is. Daarom moet je de juiste materialen voor dit specifieke project kiezen. Zachte materialen zijn bijvoorbeeld ideaal om te plaatsen tussen een houten structuur, wat gebeurt bij een dakisolatie aan de binnenkant. Harde isolatiepanelen zijn ook mogelijk, deze zorgen voor een snelle, drukvaste en optimale plaatsing bij vlakke oppervlakken.

Proppen

Als je kiest voor een zacht isolatiemateriaal zoals bijvoorbeeld glaswol dan moet je dit niet gaan proppen tussen de balken. Dit heeft namelijk helemaal geen zin. Als je maar 10 centimeter plaats hebt dan moet je niet 18 centimeter isolatie samen gaan drukken om ervoor te zorgen dat het past. De isolerende werking van het materiaal zal hierdoor teniet gedaan worden. Het is in principe net de droge en stilstaande lucht in de isolatie. Dit zorgt voor de isolerende eigenschappen. Als je de isolatie de hard indrukt dan zal deze lucht uit de isolatie gedrukt worden. Dit mogelijke probleem kun je hartstikke eenvoudig oplossen. Dit doe je namelijk door te kiezen voor de juiste isolatiedikte voor de structuur van het dak dat je gaat isoleren. Een extra centimeter bij de dikte en breedte van het isolatiemateriaal is hierbij wel verstandig. Zodoende kun je zorgen voor een goed sluitende plaatsing van de dakisolatie, waarvoor je ook steenwol kunt gebruiken.

Luchtdichting vergeten

Je moet nooit een luchtdichte afwerking van je dakisolatie vergeten. Door een falende luchtdichting kan de isolatie zijn goede werking kwijtraken. Het isolatiemateriaal kan nog zo goed zijn, maar als de luchtdichting niet goed geregeld is zal de wind er alsnog doorheen komen zonder enige moeite. Daarom moet je je dakisolatie afdekken met luchtschermen. Kleef alle naden daarnaast ook af, terwijl je de kieren en spleten moet dichten met behulp van isolatieschuim. Door dit te doen zul je onnodig warmteverlies voorkomen. Daarnaast kan het warmte niet alleen naar buiten gaan, de koude tocht van de buitenlucht zal ook niet binnen in je woning komen.