15-12-2020, ingezonden mededeling

Lage energietarieven voor de meeste Groningers

Groningen - De energieprijzen zijn de laatste maanden historisch laag. Groningse huishoudens kunnen door nu over te stappen naar een andere energieleverancier tot 300 euro per jaar besparen op de energierekening.

Dit geldt echter niet voor de 2100 Groningers die zijn aangesloten op WarmteStad. Daar liggen de tarieven gemiddeld 8 - 12 procent hoger. De gemeente start een onderzoek.

Een derde van de Nederlanders nog nooit overgestapt

De energietarieven zijn sinds september 2019 met gemiddeld 21 procent gedaald. Dat houdt in dat de energietarieven al jaren niet zo laag zijn geweest als nu. Veel consumenten weten niet dat ze met een nieuw contract kunnen profiteren van de huidige tarieven. Bovendien is ruim een derde van de ondervraagde nog nooit overgestapt. Juist in deze tijd, waar veel mensen hun baan zijn verloren vanwege corona, is het verstandig om regelmatig je vaste lasten onder de loep te nemen, zoals het energiecontract. Door jaarlijks over te stappen kunnen mensen honderden euro's besparen. Ook door energiebesparende maatregelen te treffen, besparen mensen veel geld op hun energierekening. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen.

Onderzoek naar de energietarieven van WarmteStad

In tegenstelling tot de tarieven van de meeste energieleveranciers, zijn de tarieven van WamteStad de afgelopen tijd juist gestegen. Warmtestad is een nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Zij hanteren 8 tot 12 procent hogere tarieven dan commerciële partijen zoals Eneco en Vatenfall. En dat is nou juist niet de bedoeling, want WarmteStad is opgericht om schone en duurzame energie betaalbaar te maken voor alle Groningers. Om die reden gaat de gemeente Groningen onderzoek doen naar de hogere tarieven.

Vast of variabel energiecontract

Bij een energiecontract kunnen de klanten kiezen tussen vaste en variabele energietarieven. Bij een vast energiecontract staan de tarieven voor de levering van gas en stroom vast voor de gehele looptijd van het contract. Als mensen nu dus kiezen voor een vast energiecontract, dan profiteren zij de hele contractperiode van de lage energietarieven die nu gelden. Bij variabele energietarieven kunnen de tarieven op 1 januari en op 1 juli veranderen. De tarieven kunnen stijgen, maar ook dalen. Op het moment dat het vaste energiecontract afloopt, dan gaat het contract stilzwijgend over naar een variabel energiecontract. De tarieven van dit contract zijn vaak een stuk hoger. Het is dus altijd verstandig om op tijd over te stappen. Hiervoor kan men het beste eerst energie vergelijken.

Oorzaken lage tarieven

De vraag naar fossiele brandstoffen is de laatste maanden veel lager omdat veel industrie stilligt. Er rijden minder auto’s, er staan veel vliegtuigen aan de grond en mensen werken massaal vanuit huis. Daarnaast zorgt de olieprijsoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland voor een lagere olieprijs. Ook de zachte winter van eind 2019 en begin 2020 heeft ervoor gezorgd dat er een stuk minder gestookt werd en er dus een stuk minder vraag naar aardgas was. Energie- en oliereserves zijn dus ruim.