14-12-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Mogelijke gaslekkage in sushi-restaurant in Groninger binnenstad

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagavond rond de klok van negen uur gealarmeerd voor een melding van een aardgas lekkage in een pand aan de Nieuwe Ebbingestraat in de binnenstad van Groningen.