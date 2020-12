14-12-2020, 112Groningen.nl

Mishandeling na woordenwisseling in stad-Groningen

Groningen - Zondagavond, 13 december 2020, omstreeks 22:20 uur, heeft er aan de Energieweg in de stad Groningen een mishandeling plaatsgevonden van een drietal personen.

Politieagenten werden zondagavond rond kwart over tien door de meldkamer naar de Energieweg gestuurd omdat daar een mishandeling had plaatsgevonden. Ter plaatse troffen agenten de melders aan.

Een woordervoerder van de politie Groningen meldt aan 112Groningen dat vermoedelijk een woordenwisseling de aanleiding van de mishandeling was.





De slachtoffers werden ter plekke aan hun verwondingen behandeld door het ambulancepersoneel". Het is niet bekend of vervoer nodig was.





De slachtoffers deden aangifte van de mishandeling waarna agenten in de buurt een man hebben aangehouden vanwege de mishandeling. Hij werd door agenten overgebracht naar het cellencomplex en werd in de loop van maandag verhoord door de recherche in deze zaak.





In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen van deze mishandeling. Heeft u afgelopen zondagavond tussen 22:10 uur en 22:45 uur rondom de Energieweg in Groningen iets gezien wat mogelijk met deze zaak te maken hebben? Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.