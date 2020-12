14-12-2020, Tekst en foto Ziegler brandweertechniek B.V.

Nieuwe directeur voor Ziegler Brandweertechniek en Visser Leeuwarden

Winschoten - Hierbij willen wij u graag informeren over het feit dat de heer Marin Schouten is aangetrokken als nieuwe directeur voor Ziegler Brandweertechniek en Visser Leeuwarden.

Marin Schouten neemt per 1 januari 2021 de taken over van interim directeur de heer René Pol. René Pol was sinds september 1990 in verschillende functies bij Ziegler Brandweertechniek actief. Onder andere als directeur van Ziegler Brandweertechniek en Visser Leeuwarden. Sinds 2012 was René onderdeel van de Board of Management binnen de Ziegler Groep. Na ruim 30 jaar heeft hij besloten dat het tijd is voor een andere uitdaging. Marin Schouten komt over van Brink Climate Systems B.V. te Staphorst.

Visser Leeuwarden is binnen Nederland marktleider op het gebied van ambulancebouw. Daarnaast houden zij zich ook intensief bezig met de ontwikkeling en inrichting van voertuigen voor Defensie en brandweer. Medio april 2021 zal Visser verhuizen naar een splinternieuwe productielocatie in Leeuwarden. Ziegler Brandweertechniek is al meer dan 40 jaar één van de grootste partners van de brandweer. Vanuit Winschoten is Ziegler Brandweertechniek verantwoordelijk voor de productie, verkoop en service van brandweervoertuigen binnen Noordwest Europa.

Sinds 2013 maken Ziegler Brandweertechniek B.V. en Visser Leeuwarden B.V. deel uit van de China International Marine Containers (GROUP) Ltd. (CIMC). Bij Ziegler Brandweertechniek en Visser Leeuwarden werken 140 werknemers waarmee we ca. 300 hulpverleningsvoertuigen per jaar uitleveren.