14-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Gaslucht in kelder Egypteneinde in Veendam

Veendam - Maandagmiddag om 16:13 uur de melding van een hv binnen (meting: Aardgas lekkage) aan het Egypteneinde in Veendam. Ter plaatse is de melding dat er een gaslek is in een kelder aldus de brandweer voorlichter tegen 112Groningen.

In verband met deze gaslekkage bij een woning aan Egypteneinde in Veendam is de straat niet toegankelijk voor het verkeer. Enexis komt ter plaatse om de gaslekkage te verhelpen.