14-12-2020, Patrick Wind 112Gr.

Schoorsteenbrand in Haren loos alarm

Haren - Bij de Rijksstraatweg in Haren zal maandagmiddag om 15:50 uur een schoorsteenbrand zijn, aldus de eerste melding. De bewoner bleek ook niet thuis te zijn. Een buurvrouw had mogelijk vuur gezien uit de schoorsteen aldus een melder.

Brandweer Haren en de hoogwerker van Groningen kwamen ter plaatse. Nadat men een onderzoek had ingesteld bleek dat het loos alarm was.