14-12-2020, Marc Zijlstra 112G.

`Gas op mest` vat vlam in Woldendorp

Woldendorp - Maandagmiddag omstreeks 15.13 uur moest de brandweer van Woldendorp uitrukken voor een nacontrole bij een boerderij aan de Heemweg bij Woldendorp. In een koeienstal had korte tijd mestgassen gebrand aldus brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing.