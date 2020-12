14-12-2020, Jelte Haumersen 112Groningen & M. Nuver redactie

Ernstig bedrijfsongeval bij recyclingsbedrijf in Leek (Video)

Leek - Bij het Mulderspark in Leek is bij Hummel recycling maandagmiddag om 14:30 uur een ernstig bedrijfsongeval geweest. Het gaat om een ernstig ongeval zegt Anthony Hogeveen van de politie.

Een man kwam tussen een vrachtwagen en een muur terecht. Het was binnen in een loods zegt de correspondent. De toedracht wordt nu onderzocht. De man is ernstig gewond naar het UMCG gebracht. De inspectie SZW zal onderzoek doen naar het bedrijfsongeval.