Bankstel in brand in woning Pieter Langendijkstraat https://t.co/f6ieTEBL9e pic.twitter.com/0DA2ztstkG

Aan de Pieter Langedijkstraat in #Hoogezand is brand op de tweede verdieping van een flat. We zijn met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Een brandend bankstel is geblust en de brand is onder controle. We ventileren de woning. https://t.co/ALM0recF61.