14-12-2020, Politie Ommelanden Noord / Facebook.com

Dubbele mishandeling in Borgsweer komende dinsdagavond in Opsporing Verzocht

Borgsweer - Dinsdagavond 15 december 2020 besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan een dubbele mishandeling begin dit jaar in Borgsweer.