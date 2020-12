13-12-2020, Marc Dol - 112Groningen

45-km auto brandt uit in voortuin woning

Stadskanaal - Een 45-km auto die geparkeerd stond in de voortuin van een woning is zondagavond volledig uitgebrand.

De brandweer werd rond de klok van 11 uur opgeroepen voor deze autobrand. Bij aankomst van de brandweer stond de auto volledig in lichterlaaie. Snel ingrijpen heeft overslag naar de woning kunnen voorkomen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.