Verdachten dodelijke steekpartij staan voor de rechter

Groningen - De twee tieners die vastzitten voor het doodsteken van Chris (19) uit Groningen worden verdacht van moord. De jongen en het meisje staan maandag voor de rechter in een voorbereidende zitting. Dat schrijft dvhn.nl

Een derde tiener, een jongen, is vrijgelaten, maar nog wel verdacht van betrokkenheid.



Chris werd in de nacht van 3 op 4 september zwaargewond aangetroffen door een voorbijganger op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in de wijk Lewenborg. Chris had meerdere messteken en overleed ter plaatse. Kort daarop werden de drie opgepakt: een jong stel en een vriend.

In de val gelokt

Met de tenlastelegging beschuldigt het Openbaar Ministerie hen van opzet, dat ze te werk zijn gegaan volgens een vooropgezet plan.

