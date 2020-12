13-12-2020, Bron, dvhn.nl & Archief foto's - 112Groningen.nl

OM: Tieners lokten Chris (19) in de val en vermoordden hem

Groningen - De twee tieners die vastzitten voor het doodsteken van Chris (19) uit Groningen worden verdacht van moord. De jongen en het meisje staan maandag voor de rechter in een voorbereidende zitting. Dat schrijft dvhn.nl

Tijdens de herdenking van het slachtoffer, georganiseerd door vrienden op de dag van zijn uitvaart, ging het verhaal rond dat Chris in de val was gelokt. Hij was gecharmeerd van het meisje en had met haar afgesproken op het schoolplein. Maar haar vriend en de kameraad verschenen ook.

Een derde tiener, een jongen, is vrijgelaten, maar nog wel verdacht van betrokkenheid.Chris werd in de nacht van 3 op 4 september zwaargewond aangetroffen door een voorbijganger op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in de wijk Lewenborg. Chris had meerdere messteken en overleed ter plaatse. Kort daarop werden de drie opgepakt: een jong stel en een vriend.