13-12-2020, Marije Timmer & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand aan de Oosterschoolstraat in Nieuwolda

Nieuwolda - De vrijwillige brandweer van de korpsen Woldendorp, Wagenborgen en Delfzijl werden zondagavond omstreeks 19:12 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Oosterschoolstraat in Nieuwolda.

Bij aankomst van de brandweer bleek er een brand te hebben gewoed in de schoorsteen van een woning. Brandweerlieden hebben de kachel leeggemaakt en verschillende nacontroles uitgevoerd met een warmtebeeldcamera.





Brandweerlieden van Delfzijl hebben met behulp van een hoogwerker de schoorsteen vanaf boven gecontroleerd met een warmtebeeldcamera. De bewoners laten zelf een schoorsteenveger komen om de schoorsteen schoon te maken.







Nazorg na schoorsteenbrand

Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende.