13-12-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Gewonde bij vechtpartij aan de Bedumerstraat in Groningen (video)

Groningen - Zondagavond rond 18:50 uur is er een vechtpartij geweest aan de Bedumerstraat in Groningen. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

De politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gecontroleerd op verwondingen in de ambulance. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Volgens omstanders zou het slachtoffer gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. Zij hebben eerste hulp verleend samen met de politie tot dat de ambulance gearriveerd was.



De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Ze doen onderzoek naar de aanleiding en naar wat er gebeurd is.





Video: