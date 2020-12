13-12-2020, 112Groningen.nl

Fietser van de ringweg afgehaald door omstanders in Groningen

Groningen - Zondagmiddag is een fietser door omstanders van de ringweg afgehaald in Groningen.

De fietser kwam vanuit de richting van de Hornbach en had de verkeerde afslag genomen en kwam op de ringweg terecht. Omstanders zagen de fietser op de ringweg en schakelde de politie in. Uiteindelijk hebben de omstanders ter hoogte van de afrit Bedumerweg de fietser van de ringweg af begeleid.