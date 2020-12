13-12-2020, 112Groningen.nl, RIVM & Oogtv.nl

Dag update Corona & 65 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen, 209 in provincie

Landelijk - Het RIVM meldt 9924 nieuwe COVID-19 besmettingen. En er zijn 83 nieuwe ziekenhuisopnames en 29 nieuwe doden gemeld. In totaal zijn afgelopen 7 dagen 56548 COVID-19 besmettingen, 513 nieuwe ziekenhuisopnames en 367 overleden gemeld.