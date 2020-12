13-12-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Vissersschip maakt water in de haven van Zoutkamp

Zoutkamp - Zondagmiddag omstreeks kwart over één werd de brandweer van Zoutkamp opgeroepen voor een schip in problemen aan de Reitdiepskade in Zoutkamp.

Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een vissersschip, de UK-77, die water maakte. Door nog een onbekende oorzaak was er een lek onstaan. Door het lek stond er voor ongeveer een halve meter aan water in het ruim.



De brandweer is gelijk begonnen met het water weg te pompen en heeft kunnen voorkomen dat het schip ging zinken. Wanneer het schip is leeg gepompt zal de eigenaar gaan bekijken wat de oorzaak van de lek is.