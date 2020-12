12-12-2020, Robert Jan Boonstra & Oogtv.nl (Bron) & Twitter @DitisFryslanFrl & PolFryslan

Touringcar belandt in sloot, chauffeur(63) uit Veendam overleden (Video)

Weidum(Friesland) - Touringcar The Grone, die normaal gebruikt wordt voor toeristische rondritten door Groningen, is zaterdagavond betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk in Friesland. Zegt Oogtv

De bus belandde in een sloot, drie personen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde even na 20.00 uur op de Hegedyk nabij het dorp Weidum in de gemeente Leeuwarden. De touringcar raakte door nog onduidelijke oorzaak van de weg, raakte een boom en belandde daarna in een sloot. Hulpdiensten rukten massaal uit. Vier ambulances kwamen ter plaatse alsook de brandweerkorpsen van Leeuwarden en Mantgum. In de bus zaten vier passagiers. Twee van hen raakten gewond. De derde gewonde is de chauffeur die bekneld is komen te zitten. Even na 22.00 uur waren hulpverleners nog altijd bezig om het zwaargewonde slachtoffer te bevrijden.

The Grone is een luxe touringcar die geschikt is voor groepen tot 50 personen. De bus wordt normaliter gebruikt door een bedrijf uit Groningen voor rondritten. Vanwege de coronacrisis ligt dit echter stil. De bus wordt ook gebruikt door andere partijen. Zo kan het voertuig ingezet worden voor bijvoorbeeld zakelijke reizen.

De touringcar is uitgerust met een koffiebar, toilet, cd, dvd en televisie. Inmiddels is duidelijk dat er vier passagiers ten tijde van het ongeval in de bus zaten. Twee van hen zijn lichtgewond geraakt. Alle passagiers zijn uit de bus. De bestuurder bevindt zich nog in de bus en wordt behandeld door ambulancepersoneel.

Update 23:58 uur:

Hulpverlening voor de bestuurder mocht niet meer baten. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dit is voorlopig de laatste berichtgeving rondom het ongeval. Update zondag: De bestuurder van de bus, die gisteravond bij dit ongeval om het leven is gekomen, is een 63-jarige man uit de gemeente Veendam.

