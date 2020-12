12-12-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Automobiliste rijdt tegen gevel van bedrijfspand en raakt gewond

Veendam - Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Orionweg in Veendam is zaterdagavond één persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten werden omstreeks twintig voor negen gealarmeerd voor een melding van een aanrijding met letsel waarbij mogelijk ook iemand bekneld zou zijn.





Op de Orionweg was door nog onbekende oorzaak een personenauto tegen de gevel van een bedrijfspand gereden. Toegesnelde politieagenten hebben zich over het slachtoffer ontfermd totdat de ambulancedienst ter plaatse was.





De inzittende van het voertuig zat bekneld achter het stuur en moest door de brandweer uit zijn/ haar benarde positie worden bevrijdt. Na ongeveer een half uur lukte het brandweerlieden om het slachtoffer uit zijn/haar voertuig te krijgen.





Nadat de automobiliste was bevrijdt werd deze door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op verwondingen. Het slachtoffer werd even later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





De politie bracht het verkeersongeval in kaart en deed onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De personenauto raakte door het ongeval fors beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden afgesleept.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.