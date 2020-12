12-12-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Scooterrijdster licht gewond bij verkeersongeval op Hereweg in stad

Groningen - Een scooterrijdster is zaterdagmiddag licht gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Hereweg ter hoogte van de Van Mesdagkliniek.

De melding van het ongeval kwam omstreeks kwart voor zes bij de hulpdiensten binnen, die daarop meteen met meerdere voertuigen ter plekke kwamen. Een personenauto moest afremmen voor een voetganger bij het zebrapad, de scooterrijdster remde ook maar ging door het gladde wegdek onderuit en klapte achterop de personenauto.





De scooterrijdster kwam door de klap hard ten val en werd door omstanders gerust gesteld. Medewerkers van de ambulancedienst hebben vervolgens de scooterrijdster gestabiliseerd en gecontroleerd op haar verwondingen.





Politieagenten hadden het ongeval in kaart gebracht en op papier gezet. Eén rijbaan van de Hereweg was door het ongeval tijdelijk afgesloten, het verkeer werd door de agenten in goede banen geleid. De scooter en de auto raakten door het ongeval beschadigd. De scooterrijdster bleek na een controle licht gewond te zijn geraakt.