12-12-2020, Patrick Wind 112Groningen

Ongeval tussen bietenwagen en personenauto op N370

Groningen - Op de N370 - Friesestraatweg ter hoogte van de wijk Paddepoel & Vinkhuizen op de ringweg was zaterdagmiddag een ongeval tussen een auto en een lege bietenwagen.

Over de toedracht van het verkeersongeval is niets bekend. De personenauto draaide een slag van 180 graden en kwam tegen een vangrail tot stilstand. Eén van de inzittenden van de auto werd gecontroleerd door ambulancemedewerkers maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Bergingsbedrijf Poort heeft de personenauto afgesleept. Door het ongeval was een rijstrook van de N370 tijdelijk afgesloten, het oerige verkeer ondervond enig hinder door het ongeval.