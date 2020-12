12-12-2020, Oogtv.nl (Bron) & Patrick Wind 112Gr. & Raymond Meter 112gr.

Rokende politieauto laat brandweer uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen voor een mogelijke brand in een politiewagen aan de Van Ketwich Verschuurlaan.