11-12-2020, Bron, Veiligheidsregio Groningen

Een echte BOCK verknalt het niet!

Groningen - Carbidschieten is in grote delen van Nederland een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Mede vanwege het coronavirus kan het carbidschieten dit jaar rekenen op veel extra aandacht. Het is echter niet voor beginners en ‘amateurs’.

Je moet goed weten wat je doet wanneer je met gas en vuur aan de slag gaat. Daarom is de veiligheidscampagne rondom carbidschieten eind 2020 belangrijker dan ooit: hoe voorkom je dat er ongelukken gebeuren en doe je recht aan deze mooie traditie? Het antwoord daarop is de BOCK.



Veilig en gezondz

Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen door een BOCK. De BOCK is de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Het is een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips. En dat niet alleen. Want de BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen, houdt anderhalve meter afstand en zorgt ervoor dat de grootte van de groep klopt met de coronaregels. Zo houden we oog voor de gezondheid tijdens en ná de jaarwisseling.



Een echte BOCK verknalt het niet

De BOCK volgt de BOCK-veiligheidstips. Deze vijf tips zijn erop gericht om het aantal (ernstige) ongevallen zo laag mogelijk te houden. Ongevallen ontstaan vaak door onwetendheid en het nemen van onnodige risico’s. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om alleen met een ervaren BOCK te schieten. Begin er niet aan als je het nog nooit gedaan hebt. De eerste tips gaan over de voorbereiding: over persoonlijke bescherming voor het gehoor en de ogen, over EHBO en blusmiddelen. De laatste tips geven aanwijzingen om het carbid zelf veilig aan te steken, het schieten met ballen en de benodigde afstand tot de melkbus. Een echte BOCK verknalt het niet!



Corona en BOCK

Niet overal mag carbid geschoten worden. Dat verschilt per veiligheidsregio en gemeente. Ook de bijbehorende voorwaarden moeten per gemeente worden gecheckt en uiteraard opgevolgd. Wanneer de gemeente akkoord heeft gegeven, kan de BOCK aan de slag. De huidige groepsgrootte staat een groep van maximaal vier personen óf de grootte van één gezamenlijk huishouden toe. Dat betekent dat toeschouwers, het plaatsen van feesttenten en het schenken van drank dit jaar niet bij het carbidschieten horen. De BOCK heeft dit jaar dus extra verantwoordelijkheid op de schouders liggen. Alleen samen zorgen we ervoor dat we veilig carbid kunnen schieten.



Wie is de BOCK?

Wie is de BOCK is een campagne van Brandwondencentrum Groningen Martini Ziekenhuis - hét brandwondencentrum voor Noord- en Oost Nederland, Stichting Carbidschieten Drenthe, Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland en wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting en door vele gemeenten, GGD’s en particuliere initiatieven in Nederland.



Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl





Video: