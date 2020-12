11-12-2020, Ruben Huisman, Thijs Huisman, Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Vliegtuigpiloten zien affakkel locatie in Donderen aan voor brand

Donderen - Vrijdagavond rond 20:35 uur werd de brandweer van Vries en Eelde opgeroepen voor een brand in een loods/grote schuur in Donderen.

Een vliegtuig die boven Donderen vloog singaleerde een brand en meldde dat aan de vliegtoren van Groningen Airport Eelde. De vliegtoren alarmeerde vervolgens de brandweer van Eelde en Vries voor een mogelijke loods/grote schuur brand.



Omdat het in eerst voor de brandweer onduidelijk was waar de brand woedde werd er met meerdere politieauto's een zoektocht gestart. Na een korte zoektocht kwamen ze uit op de Kampweg net buiten Donderen. De NAM was hier op een fakkelterein aan het affakkelen wat de piloten hadden aangezien voor een brand. De brandweer is daarop retour gegaan naar de kazerne.