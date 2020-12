11-12-2020, Bron, Rtvnoord.nl

Inbreker op heterdaad betrapt in Ter Apel

Ter Apel - Een 42-jarige inwoner van Ter Apel is vrijdagochtend op heterdaad betrapt bij een inbraak in een kapperszaak aan de Hoofdstraat in Ter Apel. Ook wordt hij verdacht van twee inbraakpogingen in andere zaken aan de Hoofdstraat. Dat schrijft rtvnoord.nl