11-12-2020, Marc Zijlstra 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Auto belandt in sloot bij Woldendorp

Woldendorp - Aan de Heemweg tussen Woldendorp en Wagenborgen heeft vrijdag aan het einde van de middag een ongeluk plaatsgevonden.

Omstreeks twintig over vier kwam de melding op de Meldkamer in Drachten binnen. Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en kwam met zijn personenauto in de sloot terecht.



De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten. De politie heeft een registratie gemaakt van het ongeval en een bergingsbedrijf zal het voertuig afslepen.