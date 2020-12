11-12-2020, Niels Holterman Ditisroden.nl

Regio: Auto raakt van de weg bij Donderen (Video)

Donderen - Vrijdagmiddag om 14:00 uur raakte een auto op de Donderseweg (N858) tussen Donderen en Norg van de weg. Deze kwam in een sloot terecht.

De automobilist is waarschijnlijk door de flauwe bocht verrast. 1 inzittende van de auto is met de ambulance meegegomen naar het ziekenhuis, hoe het verder met de persoon gaat , was op dat moment nog niet duidelijk. De auto werd afgesleept.